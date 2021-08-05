خطر من المستوى الثاني.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

الخريطة تقيم مستويات الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأشارت زايد، إلى أن هذه الخريطة صنفت مصر ضمن المستوى الثاني، الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "متوسط" بمصر.

وسلطت وزيرة الصحة والسكان الضوء على الموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات: "ساينوفارم، ساينوفاك، وسبوتنيك، أسترازينيكا"، إضافة إلى المواعيد المتوقعة لوصول جرعات لقاحات: "جونسون آند جونسون، أسترازينيكا، وفايزر"، خلال شهر أغسطس الحالي، وتطرقت إلى موقف توفير الأكسجين، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي يصل إلى 3.3 مليون لتر.