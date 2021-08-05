رغم إصابته في المواجهات الأمنية.. ضابط شرطة يحصل على الدكتوراة في القانون الجنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصل ضابط شرطة من مصابي المواجهات الأمنية على درجة الدكتوراة في القانون الجنائي.. يأتي ذلك انطلاقا من الإدراك والوعي بأهمية ودور العنصر البشري لارتياد المنظومة الأمنية آفاق التطوير والتحديث.

كما يأتي ضمن أولويات دواعي الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وتهيئة المناخ المناسب للطاقات البشرية للانطلاق وتحقيق الجودة والاتقان..

وتقوم وزارة الداخلية بتقديم كافة سبل الدعم لأبنائها من رجال الشرطة للحصول على مختلف الدرجات العلمية التي تساهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتطويره.

وتم مناقشة رسالة الدكتوراة التي تقدم بها المقدم محمود محمد الشحات - والذي سبق تعرضه للإصابة إبان فترة عمله بمديرية أمن الإسماعيلية أثناء أداء واجبه الوطني - بعنوان "التظاهر بين الإباحة والتجريم" .. دراسة مقارنة)، في كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

وحازت فعاليات المناقشة العلمية ثراء نظرا إلى قوة الأفكار والأطروحات التي تناولتها الرسالة ومن جانبها وافقت لجنة المناقشة على حصول الباحث على درجة الدكتوراي وسط فرحة عارمة من الحاضرين.