الداخلية تُكرم طالبة بكلية الشرطة لفوزها بالمركز الثالث في مهرجان "إبداع" لطلبة الجامعات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كرمت وزارة الداخلية الطالبة ميرنا مصطفى شعبان، بالقسم الخاص بكلية الشرطة بمنحها شهادة تقدير من أكاديمية الشرطة ومكافأة مالية؛ لحصولها على المركز الثالث في مسابقة (الطالبة المثالية) خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان (إبداع) الموسم التاسع لطلاب الجامعات

والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وشارك عدد من طلاب أكاديمية الشرطة في مهرجان (إبداع) الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في المجالات الأدبية والثقافية والابتكارات العلمية والمجال الفني والفنون التشكيلية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بهدف دعم وتطوير قدرات طلاب أكاديمية الشرطة وتنمية مهارتهم وتأكيد أواصر التعاون بين طلبة وطالبات كلية الشرطة وطلبة الجامعات، لما توليه الوزارة من اهتمام بالغ في إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة بأسلوب عصري متطور وصولا إلى تخريج أجيال قادرة على حمل رسالة الأمن.