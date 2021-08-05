أمن المنافذ يكشف حيلة صاحب شركة لتهريب بضائع محظور دخولها للبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط بضائع أجنبية الصنع محظور دخولها للبلاد.

أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام مالك شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، باستيراد حاوية مشمولها (إكسسوار حريمي) من إحدى الدول عبر ميناء السخنة، وقيام الشركة بإخفاء بضائع أجنبية الصنع ومحظور دخولها البلاد إلا بتصريح من الجهات المختصة ، مخالفا لما ورد بالمستندات بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الحاوية في حضور (مفوض من قبل صاحب الشأن)، وأسفرت أعمالها عن ضبط 10 طرود بداخلهم 300 عبوة بإجمالي (270٫000 كبسولة فيتامينات تحوي مادة سائلة تستخدم كمستحضرات تجميل غير مثبتة بالمستندات) بالمخالفة للقانون.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.