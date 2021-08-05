بينها قضايا "مخدرات وبلطجة".. جهود قطاع الأمن العام في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 30 متهما، تنفيذ 49523 حكم قضائي متنوع، وضبط 103 قضايا مخدرات.

كما تم ضبط 13 متهما هاربا، 12 متهما في أعمال بلطجة، 340 دراجة نارية مخالفة، ٢٧٤٠١ مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.