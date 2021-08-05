هيروين على ملابسه.. التحقيقات تكشف سر وفاة خليجي في فندق بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت التحريات التي تسلمتها نيابة قصر النيل أن السر وراء وفاة شاب خليجي داخل فندق بالزمالك هو تعاطيه المواد المخدرة.

وعثر رجال المباحث على أنواع مختلفة من المخدرات بحوزة المتوفى، وعثر على آثار للهيروين على ملابسه.

وبالكشف الطبي الظاهري تبين وفاته إثر جرعة مخدرات زائدة تسببت في إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية ووفاته.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة قصر النيل، يفيد بتلقيه بلاغا من إدارة فندق بمنطقة الزمالك بدائرة القسم، بالعثور على جثة أحد النزلاء داخل غرفته بالفندق وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، ونقلت الجثة للمشرحة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.