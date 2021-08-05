شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف القوى العاملة أغسطس 2021.. تعرف على 1326 فرصة عمل بأجور تصل لـ6 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن فتح باب التقدم لـ1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن طبقا لخبرة المتقدم، موزعين على 9 محافظات، وذلك من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021.

وأوضحت الوزارة، فى تصريحات لليوم السابع، أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات التسعة الواردة بنشرة التوظيف لا تتسلم أوراق الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، حيث يتم ذلك إلكترونيا فقط، من خلال الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg، لافته إلى استمرار تلقى طلبات الراغبين فى العمل لحين الانتهاء من كل فرص العمل المُعلن عنها وشغلها.





(1) القليوبية: - 50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج.

- 10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه.

- 10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه.

- 10 سائق مبيعات.

- 2 محاسب مخازن.

- 10 فنى.

- 6 أخصائي قروض.

- مشرف قروض.

- مدير فرع جمعية أهلية.

- 15 عامل براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه.

- 3 عمال إنتاج.

- 2 عتال.

- 3 عامل نظافة.





(2) المنوفية:- 8 مهندسين كهرباء وميكانيكا.

- 3 أخصائي سلامة وصحة مهنية.

-7 أمن صناعي ودفاع مدنى.

- 25 فرد أمن وحراسة.

- 3 عمال ماكينة.

- 9 عمال.

- 13 عامل أوفر .

- 10 عمال سنجر .

- عامل أورليه .

- 3 مشرف إنتاج .

(3) البحيرة:

- 2 محاسب تكاليف.

- 3 سائق رخصة أولى.

- 20 عامل سنجر .

- 28 عامل أوفر .

- 31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه .

(4) الغربية ودمياط:

- 7 فنى لحام.

- 14 عمال انتاج.

- 10 عمال خياطة.

- 10 مساعدة خياطة.

- 10 عاملة فحص.

- 5 عمال تعبئة.

- 5 عمال مكواة .

(5) المنيا:

- 5 مهندسين زراعيين.

- 5 طباخين.

- 20 عامل.

- 6 عضو هيئة معلمين.

- 2 طبيب أسنان.

- 2 أخصائى إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.

- 5 مدرسين.

- 3 مشرف باص.

- 4 خدمات معاونة .

(6) أسيوط:

- 100 عامل إنتاج براتب يصل لـ 3000 جنيه.

- 3 موظفي مبيعات.

- 3 مدرس لغة عربية وإنجليزية.

- مهندس .

- عامل.

- 7 أخصائي تمويل.

- مدير مشروع.

- أخصائي قروض .

(7) أسوان والأقصر:

- 2 مندوب تسويق .

- 2 أخصائي تمويل.

- 2 مهندس ميكانيكا.