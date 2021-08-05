شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الخرائط لم توضح وجود أى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية لم توضح حتى الآن أى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى موجة شديدة الحرارة طويلة المدي لم تشهد أوروبا مثلها منذ 1980 بدأت منذ أواخر الشهر الماضي حيث وصلت درجة الحرارة علي اليونان إلي 50 درجة وقبرص الي 47 درجة.

وتابعت هيئة الأرصاد: وأثرت هذه الموجة أيضًا علي جمهورية مصر العربية حيث وصلت درجة الحرارة علي القاهرة إلى 43 درجة تبعا لتسجيلات محطات الرصد ولكن بسبب مرور الكتلة الحارة علي البحر المتوسط تنخفض الحرارة قليلا وتتحمل بكميات كبيرة من الرطوبة مما تزيد الاحساس بدرجة الحرارة.

وتابعت: وتستمر هذه الأجواء خلال الأيام القادمة ولكن مع بداية الأسبوع تنخفض الحرارة قليلا ثم تعاود ارتفاعتها مرة أخرى.