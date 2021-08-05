شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 20 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم، للأسبوع الثاني من بدء مرحلة التوزيع، 20 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات :"القاهرة– المنيا– البحيرة- الغربية- الفيوم- دمياط"، وذلك بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "المنيا – البحيرة – الغربية – الفيوم"، و2 طن لمحافظتي "القاهرة – دمياط".

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه مع انتهاء عملية التوزيع اليوم، سيصبح إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 250 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على القائمين على التوزيع ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، إضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة غدا توزيع الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحى، وذلك عقب صلاة الجمعة وحتى الخميس المقبل، حيث سيتم توزيع 130 طنًا فى 26 محافظة.