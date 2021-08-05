شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارات تكليف لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالطب والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ،عدد من القرارات تضمنت قرارًا بتكليف الدكتور أحمد رمضان صوفي حسن، الأستاذ بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث أن كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



الدكتور أحمد رمضان صوفي حسن

كما أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، قرارا بتكليف الدكتورة نجلاء فاروق عبد الحليم الأستاذ بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، رئيسا للقسم، وحصلت رئيس القسم على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1996 من كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، وعينت معيدة بقسم الميكروبيولوجي والمناعة عام 1998، ثم إلتحقت بالدراسات العليا، وحصلت على الماجستير، بتقدير إمتياز وعينت مدرس مساعد بالقسم عام 2004 ثم إستكملت مشوارها العلمي في الدراسات العليا فحصلت علي دكتوراة الميكروبيولوجي والمناعة وعينت مدرس بالقسم عام 2010 ثم تدرجت ورقيت إلى درجة أستاذ مساعد بالقسم عام 2015 ثم حصلت على درجة الأستاذية عام 2020 م وهي أعلى درجة علمية.

و جدير بالذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة كانت من أوائل الكليات الحاصلة على الإعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الإعتماد NAQAAE التابعة لمجلس الوزراء عام 2014 و من أوائل الكليات الحاصلة علي تجديد الإعتماد عام 2019، وحاصلة على شهادة الإعتماد من هيئة التدريب الإلزامي لأطباء الإمتياز التابعة لوزارة الصحة.



الدكتورة نجلاء فاروق عبد الحليم

كما أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور سيد محمد سعيد عبده نصر قدح، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة؛ رئيسًا للقسم.



الدكتور سيد محمد سعيد عبده نصر قدح