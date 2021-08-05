شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: دراسات الحصر التصنيفى لأراضى الدلتا الجديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضروره تدقيق المساحات الإضافية وقدرها 400 ألف فدان لضمها إلى المساحة الأصلية في مشروع الدلتا الجديدة فإن الفريق الفنى من وزارة الزراعة يواصل حصر وتصنيف وتقييم التربة لأراضى المشروع.

وقال أن حوالي 50 من الخبراء والمتخصصين والباحثين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة والجهاز التنفيذى لتحسين الاراضي وبالاشتراك مع الباحثين من كليتى الزراعة بجامعتى القاهرة والإسكندرية يقومون بإجراء وتنفيذ الأنشطة الحقلية والميدانية والمعملية لإعداد دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة لمساحة ال 400 ألف فدان جديدة اضافية في امتداد مشروع الدلتا الجديدة وذلك بالإضافة إلى المساحات التى سبق حصرها وايضا المساحات المخصصة لمشروع مستقبل مصر ومشروع جنة مصر وجهاز الخدمة الوطنية وذلك استكمالا للمساحة المستهدفة في المشروع القومى العملاق.

وأضاف القصير ان القيادة السياسية تسعى إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي تعتمد على المياه الجوفية وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وان هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء من اجل الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.

الجدير بالذكر أن المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان كمشروع تنموى متكامل يستهدف زراعة حوالى مليون فدان منه فى المرحلة الاولى اعتمادا على مصادر المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعى والتى تتكلف المليارات من الجنيهات وما يتم حصره واستكشاف مدى صلاحيته الان من مساحات اضافية للتوسع في المشروع مستقبلا عند توافر مقننات مائية اضافية من المصادر سالف الاشارة اليها.