شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: منطقة عزبة أبو قرن ستدخل فى مشروع تلال الفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء 26 عقار حتى الآن من إجمالي 1412 عقار بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، ونقل 51 أسرة مستحقة إلى مساكن حضارية بمشروع معا 1 و2 بحي السلام من إجمالي 4758 أسرة مستحقة بالمنطقة سيتم نقلهم تباعًا .

وأضاف محافظ القاهرة، خلال تفقد الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة، أن الدولة لا تترك الأماكن التي يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى فى مشروعات تخدم المواطنين، مشيرا إلى أن منطقة عزبة أبو قرن ستدخل ضمن مشروع تلال الفسطاط والذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، مع عمل أنشطة بها تتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية والتاريخية والثقافية.

وأوضح محافظ القاهرة أن منطقة عزبة أبو قرن من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدانا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية، مركز شباب، مدارس، خطوط نقل عام، مخابز) كما وفرت أجهزة المحافظة سيارات لنقل السكان وعمال لمساعدتهم على نقل متعلقاتهم الشخصية.