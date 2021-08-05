شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يحدد 50 تلميذا أقصى عدد بالفصول ذات المساحة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رؤساء المناطق مراعاة عدم زيادة كثافة المعاهد المدرجة بالجودة بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال العام الدراسي 2022/2021 م بحيث لا يزيد عددُ أطفال القاعة، أو تلاميذ الفصل عن 50 وذلك بالنسبة لأكبر الفصول مساحة، وشدد ألا يزيد العدد عن المذكور بطفل أو تلميذ واحد، وذلك في ضوء تعليمات رئيس القطاع، وما تم في لقاء نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشؤون التعليم الأزهري.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية "أونلاين"، كما ناقش الوقوف على استعدادات المناطق الأزهرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتناول الاجتماعُ عدة محاور منها: إبلاغ المناطق بقرارِ المجلس الأعلى للأزهر بشأن النسبة التي تم الموافقة عليها لاستيعاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري؛ لتحقيق مبدأ الإتاحة بالتعليم.

وحضر الاجتماعَ الشيخ: أيمن عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والشيخ: عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، وعصام القاضي مدير عام الجودة، وفاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال،وإبراهيم الحسيني مدير عام التعليم النموذجي.