شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد نقل سكان عزبة أبو قرن لوحدات بمدينة "معا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال نقل وإزالة منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وتسكين الأسر بوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، حيث تابع المحافظ أعمال الإزالة واخلاء المنطقة

وأكد اللواء خالد عبد العال، ان المنطقة تقع على مساحة 24 فدان تقريبا، وبها ما يقرب من 4500 أسرة، مشيرا إلى أن المحافظة وفرت سيارات لنقل متعلقات السكان مشيرا إلى أنه يتم تسليم وحدات سكنية مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، بما يوفر لهم حياة أدمية لسكان المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الوحدات مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.

وحصرت أجهزة محافظة القاهرة سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة مفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط اعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات و تم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها .