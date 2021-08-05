شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن حول العمل بمراكز الضحايا والإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعى رقم 289 لسنه 2021 بشأن العمل باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز الضحايا والاتجار بالبشر وان يلتزم مركز إيواء الفتيات والاتجار بالبشر القائم حاليا ومقره قرية نامول بمركز قها بمحافظة القليوبية بتوفيق أوضاعه خلال سنه من تاريخ العمل باللائحة وان تتولى ادارة الدفاع الاجتماعىُ الإشراف على تنفيذ احكام القرار بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعىُ

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، قد افتتحت الدورة التدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والتي تستمر على مدار 3 أيام، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن بأن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي، حيث توجه الوزارة نسبة ٧٥٪ من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا وأن مصر تولي أهمية خاصة للاجئين في مصر سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة،