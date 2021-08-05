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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن حول العمل بمراكز الضحايا والإتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، قد افتتحت الدورة التدريبية للعاملين بدار إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والتي تستمر على مدار 3 أيام، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن بأن الوزارة تنظر لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي ينعكس في برامج عدة تبدأ من برامج الدعم النقدي للمرأة والتمكين الاقتصادي، حيث توجه الوزارة نسبة ٧٥٪ من برامج الإقراض للمرأة، كما لدى الوزارة عدة برامج لحماية النساء من كافة أشكال العنف أو استغلالها جسديا أو جنسيا وأن مصر تولي أهمية خاصة للاجئين في مصر سواء كانت مصر دولة معبر أو ممر أو إقامة،