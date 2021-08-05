شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق بإمبابة نظرا لحدوث كسر مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 200 مم بشارع امتداد الوحدة لأمر الذى يترتب عليه انقطاع الـمـيـاه عن مناطق ( أرض الحداد وشارع امتداد الوحدة وشارع الاعتماد بمنطقة إمبابة).

وأوضحت الشركة أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بسيارات لشفط المياه، وسرعة البدء بأعمال الإصلاح.

وإذ تأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.