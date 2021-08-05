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انقطاع المياه عن مناطق بإمبابة نظرا لحدوث كسر مفاجئ

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 200 مم بشارع امتداد الوحدة لأمر الذى يترتب عليه انقطاع الـمـيـاه عن مناطق ( أرض الحداد وشارع امتداد الوحدة وشارع الاعتماد بمنطقة إمبابة).

 

وأوضحت الشركة أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بسيارات لشفط المياه، وسرعة البدء بأعمال الإصلاح.

 

وإذ تأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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