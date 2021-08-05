شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه نصائح عاجلة للمواطنين للوقاية من الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح الهامة للمواطنين لمواجهة الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد وتصل ذروتها اليوم الخميس.

وينشر ”الخليج 365” عدد من النصائح المهمة التى وجهتها هيئة الأرصاد الجوية المواطنين للوقاية من أضرار الحر الشديد، كما يلى :

- تذكر أن تحافظ على مستوى مناسب من الترطيب مما يعني أنك ستحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء والسوائل الطبيعية أكثر مما تفعل عادة عندما يكون الجو حارًا.

- فى أوقات الحر الشديد احرص على تناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.

- العطش هو أول علامة للجفاف؛ فيجب أن تشرب كميات كافية من السوائل قبل أن تشعر بالعطش للوقاية من الجفاف فى الحر الشديد .

- لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين؛ لأنها يمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائي وتدفئ الجسم.

- يجب أن تكون قادرا على التعرف على أعراض الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وحالات الطوارئ الحقيقية المتعلقة بارتفاع الحرارة، مثل “التشنجات الحرارية، طفح الحرارة، الإنهاك الحراري، ضربة الشمس”، واتصل بالإسعاف، وحاول تبريد جسمك إلى أن تصل المساعدة لك.