شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن للهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصلت أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن والتي تعمل بنظام التحكم الرقمي إلي مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

تعد الماكينة إحدي أحدث 8 ماكينات مرقمنة حديثة في العالم، وتم نقلها من ميناء الإسكندرية الي مقر مصنع سيماف بواسطة عدد 22 ناقلة ثقيلة، حيث تزن الماكينة 150 طنا.

وسيتم تركيبها وتشغيلها بواسطة مجموعة من الخبراء الألمان من شركة دى ام جي مورى الألمانية ومعهم فريق من المتدربين المتميزين من مصنع سيماف، ويستغرق تركيب الماكينة 72 يوما.