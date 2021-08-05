شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة وأمطار ورياح وأتربة .. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء المقبل.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- من اليوم الخميس إلى السبت يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من الأحد 8 أغسطس حتى الثلاثاء المقبل ، انخفاض طفيف فى درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 : 3 درجات مئوية .

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 5 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 60% تقريبا

- الجمعة 6 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا

- السبت 7 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا