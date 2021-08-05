شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد ثابتة ولم تشهد زيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء عن زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، وأن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري سواء المكيفة أو العادية ثابته كما هي، ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير.