شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها.. والقاهرة تسجل 42 درجة فى الظل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم ، حيث تصل الموجة الحارة لذروتها ، لتشهد كافة الأنحاء طقس شديد الحرارة يزيد عن الأيام الماضية بحوالى درجه أو درجتين حيث من المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة 42 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة فى الظل.

و يشهد اليوم الخميس، ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس ، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل للسيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.