شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم تواصل أعمال التصحيح ورصد الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعمال التصحيح ورصد الدرجات، بمواد الثانوية العامة، استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2021، فى النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى.

وقالت مصادر مسئولة، إن نتيجة الثانوية العامة 2021، سوف تقسم مجاميع الطلاب إلى شرائح تمهيدا لتنسيق القبول بالجامعات، موضحة أن نسب النجاح ستكون مطمئنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن تقدير الدرجات يسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، موضحة أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الاجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الاجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد اوراق الاجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى، ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.