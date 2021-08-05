شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نقل 4756 أسرة من عزبة أبو قرن لوحدات مفروشة كاملة التشطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أهالى عزبة أبو قرن بمصر القديمة، شعروا بفرق كبير بعد نقلهم إلى مساكن "معًا" بحي السلام أول، مشيرا إلى أن أعمال إزالة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، تأتي فى إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل المناطق الخطرة إلى مناطق آمنة.

وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده أعمال إزالة عزب أبو قرن منذ قليل، أن الدولة حريصة على توفير أماكن لائقة للمواطنين، مشيراً إلى أن عدد الأسر المقرر نقلها من عزبة أبو قرن العشوائية في مصر القديمة يبلغ 4756 أسرة، ويتم تسليم الوحدات مفروشة بالكامل.

وحصرت أجهزة محافظة القاهرة سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة مفروشة وجاهزة التشطيب بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط اعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات و تم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها .