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الرئيس السيسى يوافق على منحة بشأن المرأة ونقل رئيس بالنيابة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ٢٠٠ ألف يورو.

 

ويهدف تمويل مشروع  دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠.

 

من ناحية أخرى، أصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠٢١ بنقل هاله عبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين رئيس النيابة الادارية من الفئة"أ" الي وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية.

 

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٢١ بنقل داليا محمد ابراهيم عبدالله الوكيل العام بالنيابة الادارية  الي وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية.

 

نشر القراران في الجريدة الرسمية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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