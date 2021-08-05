شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يبدأون امتحان الكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل طلاب الصف الثالث الثانوى، بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا" STEM " أداء امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء"، بإجمالى ، 1179طالب وطالبة "، موضحة أنه اليوم هو نهاية امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسى 2021.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تطبيق لجان سير الامتحانات الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، حيث يتم تعقيم اللجان وتسليم الطلاب كمامات ومطهر جيل، موضحة أن وقت الامتحان بدأ فى العاشرة صباحا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على أن تسير امتحانات الثانوية العامة بشكل جيد؛ لطلاب مدارس stem، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

كانت امتحانات الثانوية العامة2021ـ لطلاب مدارس المتفوقين انطلقت الأحد 11 يوليو الماضى بمادة مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية للشعبتين العلمى علوم والرياضيات وتنتهى اليوم الخميس 5 أغسطس الجارى، بالكيمياء والفيزياء، كما تحرص الوزارة على تقدير درجات طلاب مدارس المتفوقين أول بأول لإعلان النتيجة مع زملائهم فى الثانوية العامة، كما يتم ترتيب الأوائل فى الثانوية العامة بمدارس المتفوقين حسب المجموع الكلى.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، فى النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى.