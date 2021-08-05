قناة مفتوحة لمباراة مصر وفرنسا في قبل نهائي اليد بالأولمبياد.. ننشر التردد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأت مباراة منتخب مصر لكرة اليد، أمام العملاق الفرنسي في نصف نهائي منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠.

ووصل المنتخب المصري لكرة اليد لنصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ليواجه المنتخب الفرنسي، بعد تحقيق فوز كبير على المنتخب الألماني بنتيجة ٣١- ٢٦.

وتُذاع المباراة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة، وذلك على قناة bein sports extra 2، والتي تبث عبر تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

وتضم قائمة المنتخب في الأولمبياد كل من كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي فى حراسة المرمى، و فى الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا، الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح ، صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع ، الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسرى ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان ،الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.