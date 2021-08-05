أولمبياد طوكيو 2020.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي منتخب مصر لكرة اليد، نظيره الفرنسي، في تمام العاشرة من صباح اليوم، في نصف نهائي منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠.

وتُذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3 المشفرة، على تردد 11054 أفقي- معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 2/3. (نايل سات)

وتُبث على تردد 11585 عمودي –معدل الترميز 27500– معامل تصحيح الخطأ 2/3 (سهيل سات).

ووصل المنتخب المصري لكرة اليد لنصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020؛ ليواجه المنتخب الفرنسي، بعد تحقيق فوز كبير على المنتخب الألماني بنتيجة ٣١- ٢٦.

وتضم قائمة المنتخب في الأولمبياد كلًا من:

كريم هنداوي- محمد عصام الطيار- محمد علي في حراسة المرمى.

وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار- أحمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: علي زين- يحيى الدرع- حسن وليد قداح .

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو"- أحمد خيري- سيف الدرع.

الجناح الأيمن: محمد سند- أكرم يسري.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر- يحيى خالد- محسن رمضان.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم- إبراهيم المصري- وسام نوار- أحمد عادل.