شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى اليوم الخميس 5 أغسطس الجارى، 1179طالب وطالبة بمدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الكيمياء، والفيزياء"، موضحة أنه اليوم هو نهاية امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسى 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة على أن تسير امتحانات الثانوية العامة بشكل جيد، لطلاب مدارس stem، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.

كانت امتحانات الثانوية العامة2021ـ لطلاب مدارس المتفوقين انطلقت الأحد 11 يوليو الماضى بمادة مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية للشعبتين العلمى علوم والرياضيات وتنتهى اليوم الخميس 5 أغسطس الجارى، بالكيمياء والفيزياء، كما تحرص الوزارة على تقدير درجات طلاب مدارس المتفوقين أول بأول لإعلان النتيجة مع زملائهم فى الثانوية العامة، كما يتم ترتيب الأوائل فى الثانوية العامة بمدارس المتفوقين حسب المجموع الكلى.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، فى النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى.