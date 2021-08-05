شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم القرصنة الالكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم القرصنة الإلكترونية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم القرصنة الإلكترونية.

وأدي 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم القرصنة الإلكترونية، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم القرصنة الإلكترونية.