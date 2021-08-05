أخبار مصر

90% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم القرصنة الالكترونية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم القرصنة الإلكترونية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم القرصنة الإلكترونية.

وأدي 90% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم القرصنة الإلكترونية، بينما عارض 10% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم القرصنة الإلكترونية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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