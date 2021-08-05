شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عروض الأوكازيون الصيفى 2021 لليوم الرابع بتخفيضات تصل لـ60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عروض الأوكازيون الصيفى عام 2021 لليوم الرابع وتستمر لمدة شهر، حيث يكون لكل محل أسبوعان، وعلى من يريد المشاركة التوجه مسبقاً إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية، ووصلت التخفيضات حاليا فى المتوسط إلى ما يقرب من 60%.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2021 والتى وصلت حتى الآن إلى 670 محلًا تجاريا، مشيرا إلى أن مديريات التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بالوزارة تتابع ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.

ورصد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عدد المحال التى شاركت ‏فى الأوكازيون الصيفى 2021 وبلغت 400 محل فى اليوم الثاني، كما تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والوزارة ‏لمتابعة السلع المعروضة فى الأوكازيون والتأكد من جودتها واعلان ‏الاسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول فى الأوكازيون.