شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم التوصيات الفنية لمزارعى محصول بنجر السكر الواجب مراعاتها فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أغسطس.
1- التخلص من بقايا المحصول السابق والحشائش استعدادًا للزراعة.
2- تجهيز الأرض بالحرث مرتين متعامدتين والتنعيم والتسوية مع ترك فترة 3-4 ايام بين كل حرثة وأخرى لتشميس الارض والقضاء على الافات والحشرات
3- إضافة السوبر فوسفات بمعدل 200كجم للفدان قبل التخطيط.
4- التخطيط بمعدل 14 خطأ/ قصبتين.
في حالة إذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يتم التخلص منها أو يتم الرش بأحد مبيدات الحشائش الموصى بها.
5- تقام القني والبتون بالتبادل لإحكام الرى ولا يزيد طول الخط عن 10م.
6- تتم الزراعة في جور بين كل منها 20سم وعلى عمق 1-2سم ويوضع بالجورة 2-3 بذرة وتكون الزراعة فى الثلث العلوى من الخط.
7- يحتاج الفدان إلى 3- 4 كجم من التقاوي وتتم الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتفادى تعرض البادرات للفحه الشمس الشديدة.
8- تكون رية الزراعة غزيرة وعلى البارد ونتأكد من وصول المياه لرأس الخط لضمان تمام الإنبات ويعقبها رية المحاياة بعد أسبوع على الحامي وتصرف بسرعة.
9- يتم الترقيع بعد 20 يوماً ببذور سبق نقعها في الماء من المساء أو بشتلات أصص ورقية سبق زراعتها وقت زراعة الحقل.
10- متابعة الإصابات الحشرية والمرضية في هذه الفترة وخاصتآ دودة ورق القطن.
11- وضع الطعم السام للحفار والدودة القارضة ثاني يوم للزراعة فى الأراضى المتوقع ظهور الحفار بها وخصوصآ الأرض المضاف إليها سماد بلدى.
12- يجرى الرى بانتظام مع نقاوة الحشائش الكبيرة يدوياً على مدار الشهر.