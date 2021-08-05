شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد بداية السنة الهجرية الجديدة وغرة شهر المحرم لعام 1443 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدوده باتت تفصلنا عن بداية عام هجرى جديد وهو عام 1443 هجريا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية. وينشر ”الخليج 365” تفاصيل بداية العام الهجرى الجديد وموعد غرة شهر محرم، كما يلى:

- يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي الحجـــة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية).

- الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

- في باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).

- في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ما عدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر في كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

- تكون غرة شهر المحرم لعام 1443 هـ، وبداية العام الهجرى الجديد فلكياً يوم الإثنين 9/8/2021 م.