شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد بداية السنة الهجرية الجديدة وغرة شهر المحرم لعام 1443 والان مع تفاصيل الخبر
- يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي الحجـــة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية).
- الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).
- في باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).
- في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ما عدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر في كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.
- تكون غرة شهر المحرم لعام 1443 هـ، وبداية العام الهجرى الجديد فلكياً يوم الإثنين 9/8/2021 م.