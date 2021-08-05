شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التخصصات المطلوبة من خريجى الهندسة للالتحاق بالشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح أكاديمية الشرطة هذا العام للحاصلين على البكالوريوس من الهندسة "نظام الخمس سنوات" الالتحاق بها، وذلك من خلال تخصصات "حاسبات، واتصالات إلكترونيات، وميكانيا قوى، وكهرباء قوى، وميكانيكا سيارات، ومكيانيكا انتاج، وهندسة طبية، ومدني، وعمارة، وهندسة بحرية" ذكور فقط.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.