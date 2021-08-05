شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. بدء حجز اختبارات القدرات وعقدها 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اختبارات القدرات على مستوى الجامعات الحكومية يوم السبت المقبل 7 أغسطس وتستمر حتى 19 من نفس الشهر، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات المؤهلة لذلك.

وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أعلن أنه تم تفعيل موقع التنسيق وإتاحته أمام الطلاب بداية من أمس الأربعاء، وذلك تجريبيا، ويمكن الدخول لموقع التنسيق من خلال بوابة الحكومة المصرية.

وأضاف السيد عطا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تم تفعيل الموقع اليوم تجريبيا على أن يتم حجز اختبارات القدرات بداية من اليوم الخميس حتى تنطلق اختبارات القدرات يوم 7 أغسطس الحالى على مستوى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

وتضم قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك:

1- كليات الإعلام.



2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).



3- كليات الفنون التطبيقية.



4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.



5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.



6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.



7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).



8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).



9- كليات التربية الرياضية.



10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.



11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).



12- كليات السياحة والفنادق.



13- كليات التمريض.