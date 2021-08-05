شكرا لقرائتكم خبر عن ذاكرة الوطن.. 145 عاما على ميلاد جريدة الأهرام وصدور أول نسخة ورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عام جديد يضاف اليوم فى عمر جريدة الأهرام، جاء اليوم ليمر 145 عاما على ميلاد العدد الأول من الأهرام الذى صدر يوم السبت‏ 5‏ أغسطس ‏1876، حيث كانت فى البداية جريدة أسبوعية تباع بنصف فرنك وفى ‏3‏ يناير ‏1881‏ أصبحت جريدة يومية لأول مرة. وفى أول نوفمبر سنة ‏1899‏ أصبح للأهرام طبعتان واحدة فى القاهرة يومية والثانية فى الإسكندرية أسبوعية‏، وبدأت الجريدة بـ4‏ صفحات‏،‏ ثم أصبحت ‏6‏ صفحات بعد ‏33‏ سنة، كما كانت أول صحيفة تنشر صورة فوتوغرافية فى صفحتها الأولى، عندما نشرت فى عام ‏1891‏ صورة "فرديناند ديلسبس" المهندس الفرنسى الذى أشرف على حفر قناة السويس‏، أى بعد صدورها بـ‏16‏ سنة‏.

وقامت "بتسى" زوجة بشارة، بنقل الأهرام من الإسكندرية بعد وفاة زوجها،‏ إلى القاهرة عام ‏1899‏ بعد أن بنت لها "دار الأهرام" المعروفة فى شارع مظلوم وسط القاهرة،‏ وأصدرت نسخة بالفرنسية باسم ‏Pyramides‏ إلى جانب العربية ثم جاء الابن جبرائيل ليتولى إدارة المطبوعة باللغتين العربية والفرنسية منذ عام ‏1912‏ بمعاونة والدته بتسى تقلا، فأنشأ أكبر مطبعة فى الشرق باسم مطبعة الأهرام.

وفى أول نوفمبر سنة 1968، انتقلت الأهرام من المبنى القديم بشارع مظلوم إلى المبنى الجديد بشارع الجلاء، وفى عام 1992 تم بناء مبان بعض المراكز المتخصصة وهى: طبعة الأهرام الدولية والطبعة العربية والأهرام الاقتصادى والأهرام العربى ونصف الدنيا والأهرام الرياضى والأهرام المسائى والأهرام ويكلى وعلاء الدين والسياسة الدولية ومجلة الديمقراطية والأهرام إبدو ولغة العصر ومجلة البيت ووكالة الأهرام للصحافة وأحدث مكتبة علمية تستعين بالكمبيوتر لخدمة البحث العلمى.