شكرا لقرائتكم خبر عن ذاكرة الوطن.. 145 عاما على ميلاد جريدة الأهرام وصدور أول نسخة ورقية والان مع تفاصيل الخبر
وفى أول نوفمبر سنة 1899 أصبح للأهرام طبعتان واحدة فى القاهرة يومية والثانية فى الإسكندرية أسبوعية، وبدأت الجريدة بـ4 صفحات، ثم أصبحت 6 صفحات بعد 33 سنة، كما كانت أول صحيفة تنشر صورة فوتوغرافية فى صفحتها الأولى، عندما نشرت فى عام 1891 صورة "فرديناند ديلسبس" المهندس الفرنسى الذى أشرف على حفر قناة السويس، أى بعد صدورها بـ16 سنة.
وقامت "بتسى" زوجة بشارة، بنقل الأهرام من الإسكندرية بعد وفاة زوجها، إلى القاهرة عام 1899 بعد أن بنت لها "دار الأهرام" المعروفة فى شارع مظلوم وسط القاهرة، وأصدرت نسخة بالفرنسية باسم Pyramides إلى جانب العربية ثم جاء الابن جبرائيل ليتولى إدارة المطبوعة باللغتين العربية والفرنسية منذ عام 1912 بمعاونة والدته بتسى تقلا، فأنشأ أكبر مطبعة فى الشرق باسم مطبعة الأهرام.
وفى أول نوفمبر سنة 1968، انتقلت الأهرام من المبنى القديم بشارع مظلوم إلى المبنى الجديد بشارع الجلاء، وفى عام 1992 تم بناء مبان بعض المراكز المتخصصة وهى: طبعة الأهرام الدولية والطبعة العربية والأهرام الاقتصادى والأهرام العربى ونصف الدنيا والأهرام الرياضى والأهرام المسائى والأهرام ويكلى وعلاء الدين والسياسة الدولية ومجلة الديمقراطية والأهرام إبدو ولغة العصر ومجلة البيت ووكالة الأهرام للصحافة وأحدث مكتبة علمية تستعين بالكمبيوتر لخدمة البحث العلمى.