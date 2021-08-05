شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تلقى طلبات التقدم على 1326 وظيفة بالمحافظات عبر موقع الوزارة فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وأوضحت الوزارة، فى تصريحات لليوم السابع، أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات التسعة الواردة بنشرة التوظيف لا تتسلم أوراق الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، حيث يتم ذلك إلكترونيا فقط.
وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، عن توفيرها 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات، من بينهم 538 فرصة عمل للذكور والإناث من ذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها.
50مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثى التخرج، و10 مشرفى مبيعات براتب 4600 جنيه، و10 سائقين كلارك براتب 4500 جنيه، و10 سائقى مبيعات، و2 محاسب مخازن، و10 فنيين، و6 أخصائيى قروض، ومشرف قروض، ومدير فرع جمعية أهلية، و15 عاملا عاديا براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبة، و3 عمال إنتاج، و2 عتال، و3 عامل نظافة.
(2) فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية:
8مهندسى كهرباء وميكانيكا، و3 أخصائيى سلامة وصحة مهنية، و7 أمن صناعى ودفاع مدنى، و25 فرد أمن وحراسة، و3 عمال ماكينة، و9 عمال عاديين، و13 عامل أوفر، و10 عمال سنجر، و10 عامل أورليه، و3 مشرفى إنتاج.
(3) فرص العمل فى البحيرة:
2محاسب تكاليف، و3 سائقى رخصة أولى، و20 عامل سنجر، و28 عامل أوفر، و31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه .
(3) فرص عمل بالغربية ودمياط:
7فنيى لحام، و14 عمال إنتاج، و10 عمال خياطة، و10 مساعدة خياطة، و10 عاملات فحص، و5 عمال تعبئة، و5 عمال مكواة .
(4) فرص عمل متوفرة بالمنيا:
5 مهندسين زراعيين، و5 طباخين، و20 عاملا عاديا، و6 أعضاء هيئة معلمين، و2 طبيب أسنان، و2 أخصائى إدارة أعمال حاصل على ماجستير فى نفس المجال براتب يصل لـ6 آلاف جنيه، و5 مدرسين، و3 مشرف باص، و4 خدمات معاونة.
(5) فرص عمل متوفرة بأسيوط:
100 عامل إنتاج براتب يصل لـ3000 جنيه، و3 موظفى مبيعات، و3 مدرسى لغة عربية وإنجليزية، ومهندس، وعامل، و7 أخصائيى تمويل، ومدير مشروع، وأخصائى قروض .
(6) فرص عمل متوفرة بأسوان والأقصر :
2 مندوب تسويق، و2 أخصائى تمويل، و2 مهندس ميكانيكا.