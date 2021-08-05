شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تلقى طلبات التقدم على 1326 وظيفة بالمحافظات عبر موقع الوزارة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت الوزارة، فى تصريحات لليوم السابع، أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات التسعة الواردة بنشرة التوظيف لا تتسلم أوراق الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، حيث يتم ذلك إلكترونيا فقط.

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، عن توفيرها 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات، من بينهم 538 فرصة عمل للذكور والإناث من ذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها.