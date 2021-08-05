شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد انتهاء مراحل التصحيح الإلكترونى والورقى، إضافة إلى رصد وتجميع الدرجات والمراجعة النهائية لتصحيح المواد والنتيجة بشكل عام، حيث من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد 15 أغسطس الحالى حسبما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 إلكترونيا، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن ملحمة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

كما أوضحت الوزارة أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الإجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأفادت وزارة التربية والتعليم أن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها مطمئنة تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها، وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.