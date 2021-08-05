نشرة الحوادث.. 3 جرائم قتل أسرية والمُشدد "للسُبكي" لاتهامه بالتزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"رفض الزواج انتهى بجثة".. كيف تخلصت سيدة من ابنتها في البساتين؟

نجح رجال مباحث القاهرة خلال 24 ساعة في كشف ملابسات وفاة سيدة سقطت من الطابق الخامس بمنطقة البساتين.

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-رفض زواجه.. شاب ينهي حياة والده طعنًا بسكين في بني سويف

أنهى شاب حياة والده، طعنًا بسكين، في مركز الفشن جنوب بني سويف، تبين من التحريات أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وارتكب الجريمة لرفض والده تنفيذ رغبته في الزواج.

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-تعديا عليه بـ"شاكوش" وأشعلا النيران بجسده.. أمن الأقصر يكشف غموض جريمة الشيخ فُضيل

كشفت أجهزة الأمن بالأقصر، اليوم الأربعاء، غموض العثور على جثة متفحمة، بمنطقة نجع الشيخ فُضيل التابعة لمركز إسنا جنوبي غرب محافظة الأقصر، إذ تبيّن قيام شقيقين باستدراج المجني عليه والتخلص منه بالتعدي عليه بـ"شاكوش" على رأسه حتى فارق الحياة، ثم سكبا البنزين عليه وأشعلا النيران في جسده، بسبب خلافات بينهم.

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-عاطل يشعل النيران بسيدة وابنها بسبب خلاف على منزل في القليوبية- صور

أقدم عاطل بقرية البرادعة في القناطر الخيرية بالقليوبية، على إشعال النيران بسيدة وابنها بسبب خلاف على ملكية منزل، ما تسبب في إصابتهما بحروق خطيرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

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-دسا له السم وأطلقا عليه الرصاص.. قتلا شقيقهما بسبب الغيرة في بني سويف

أحالت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور، أوراق كل من "محمود. ع. س"، 32 عامًا، وشقيقه "حمادة. ع. س"، 28 عامًا، لمفتي الجمهورية، وتحديد أول سبتمبر للنطق بالحكم؛ لاتهامهما بقتل أخيهما الأصغر "إسلام" 16 عامًا، بسبب غيرتهما منه وحب والده له أكثر منهما.

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-"رماها على الأرض واتحرش بيها".. الأمن يكشف تفاصيل التحرش بسيدة في هضبة الأهرام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول، يتضمن قيام شخص بالتحرش بإحدى السيدات بمنطقة هضبة الأهرام.

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-14 أكتوبر.. نظر استئناف مرتضى منصور على حكم تغريمه 15 ألف جنيه

حددت محكمة جنح مستأنف الهرم، جلسة 14 من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف المستشار مرتضي منصور على الحكم الصادر ضده هو ومذيع قناة الزمالك أحمد جمال، والذي يقضي بتغريمه 15 ألف جنيه في 4 دعاوي مقامة من الإعلامي عبدالناصر زيدان، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق هاني العتال يتهماه فيهم بالسب والقذف.

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-تأجيل دعوى تعويض تامر أمين بـ10 ملايين من عبدالناصر زيدان لـ8 سبتمبر

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى من الإعلامي تامر أمين يطالب الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لجلسة 8 سبتمبر المقبل.

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-طالبه بانتزاع ملابسه.. الحكم على مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض طفل 8 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان، لجلسة 8 سبتمبر، للحكم.

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-لاتهامه بالتزوير.. السجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكي، فى القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، والمقامة من الفنانة نهلة زكي، تتهمة فيها بتزوير محررات رسمية.

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