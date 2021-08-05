شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل القاهرة: بدأنا الجمع المنزلى للقمامة بنسبة 100% ونرفع 18 ألف طن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة لديها أحدث الأجهزة والمعدات التي تستطيع من خلالها رفع 18 ألف طن قمامة يوميا من المحافظة خلال الفترة الراهنة.

وقال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه جرى التعاقد على إنشاء مصانع لتدوير القمامة، ثم بدأنا في تطوير البنية الأساسية وتحديد نقط تجمع القمامة للتخلص منها.

وتابع رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة: بدأنا في الجمع المنزلى للقمامة بنسبة 100%، وجرى إخلاء المنطقة الشرقية والغربية لشركتى قطاع خاص ووطنية مصرية، ومهمة الشركتين الجمع السكنى للقمامة للقضاء على وجود المخلفات بشكل كامل من الشوارع، وبالتالي ظاهرة وجود أكوام في الشوارع ستنتهى تماما.