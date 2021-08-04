شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة "صحة الأم والجنين" تتواجد بكل مراكز الرعاية.. وفحصنا مليون سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور فوزي فتحي، منسق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين في وزارة الصحة، آخر جهود مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف على المرأة في مراحل حملها المختلفة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، إنه الحملة بدأت في محافظات عدة ولم يتم التوسع والانتشار بسبب جائحة كورونا، وهو الأمر الذي اختلف تماما خلال الفترة الحالية.

وذكر أنه وفي بداية العام الجاري جرت تغطية كافة المحافظات بالخدمات التي تقدمها المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة تتواجد حاليا في كافة مراكز الرعاية الصحية، والتي يتردد عليها المواطنات والسيدات الحوامل للحصول على تطعيم لقاح كورونا وغيره من الخدمات.

وأوضح أنه منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن وصل عدد السيدات اللاتي جرى فحصهن لمليون سيدة حامل، وتبين من تلك الإحصائية إصابة 1700 سيدة بمرض نقص المناعة، كما تبين إصابة 120 سيدة حامل بفيروس سي الكبدي الوبائي.