شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: "لا نتململ ولا نخاف مادمنا على حق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس التونس قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة، وفق الصفحة الرسمية لرئاسة تونس على فيسبوك.

وخلال الزيارة حيا رئيس الدولة المنتسبين إلى هذه الوحدة على عزمهم وحسهم الوطني، ودعاهم إلى مواصلة التحلي باليقظة في الذود عن الوطن والشعب التونسي.

وقال رئيس الدولة وفق فيديو الزيارة الذي نشرته رئاسة الجمهورية، متوجها بكلامه لأعوان الوحدة المختضة للحرس: "واصلوا أنا معكم"، وتابع: "أنتم ستبقون دائما سدا منيعا أمام كل أعداء الوطن".

وشدد سعيد في محادثة جمعته بعدد من المسؤولين في الوحدة المذكورة بالقول "لا نتململ ولا نخاف... مادمنا على حق لا نخاف بالحق لومة لائم"، مؤكدًا أن تونس لديها قوات تحمي الوطن وتحمي الشعب.