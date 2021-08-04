تبدأ من 18 ألف جنيه.. الأسعار المتوقعة للموسم الجديد للعمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تترقب شركات السياحة المصرية العاملة في "الحج والعمرة" صدور قرار من السلطات السعودية بإدراج مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بالعمرة للقادمين من خارج المملكة.

وتوقع علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة السابق، ارتفاع أسعار رحلات العمرة للموسم الجديد عن الأعوام السابقة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام من حيث النقل والتسكين والسفر، وتحليل كورونا، على أن يتراوح سعر أقل برنامج للعمرة بين 18 و20 ألف جنيه شاملة تذاكر السفر.

وأكد الغمري، لمصراوي، أن الجانب المصري في انتظار التعليمات والضوابط السعودية بشكل كامل، رغم أن الضوابط العامة للموسم تم الإفصاح عنها من جانب المملكة، ولكن هناك ضوابط أخرى لم يتم الإعلان عنها منها إجراءات التوثيق والعقود والتعامل مع الوكلاء، والمنصات التي سيتم الحجز من خلالها.

وأوضح أن كافة الأمور مبشرة بالخير لفتح موسم العمرة، وعودة المعتمرين إلى الأراضي المقدسة من جديد، بعد تراجع أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ، على أن يكون هناك عودة تدريجية للعمرة خلال الفترة المقبلة، وستتضح الرؤية خلال شهر أغسطس بشكل كامل.

وحول توقعاته بوجود كوتة للعمرة، قال الغمري، إن الأعداد بالطبع ستكون محدودة خلال الموسم الجديد، علما بأنها لم تتضح بعد، لكن الشكل العام يشير إلى تقنين الأعداد وتحديدها للدول، متابعا: "علينا التريث لحين اتضاح الأمور بالشكل الكامل، من الجانبين المصري والسعودي في القريب العاجل من حيث قيمة الأعداد وضوابط العمرة وآلية التشغيل وتوقيت السفر".

ونصح الراغبين في أداء العمرة بالاستعداد الكامل والتسجيل للحصول على التطعيمات الخاصة بكورونا حتى يكون جاهز عند بدء موسم العمرة، لافتا إلى أن شركات السياحة حتى الآن لم تعلن عن العمرة أو جميع أموال من المواطنين لأداء العمرة.

وتشمل إجراءات التقديم للعمرة، الحصول على شهادات صحية من مراكز معينة تحددها المملكة لاحقا، إضافة إلى تخطي سن المعتمر 18 عامًا، حيث إن التقديم للعمرة سيكون إلكترونيا عبر شركات السياحة، بالإضافة إلى أن شروط العمرة تتضمن أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق فردين كحد أقصى، بجانب تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%، إضافة إلى إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة.

من ناحيته، توقع ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الجديد حال فتح رحلات العمرة من مصر، قائلا: "البرنامج الاقتصادي لن يقل عن 22 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران".

وأوضح سلطان لمصراوي، أن الإجراءات والضوابط السعودية ستحافظ على التباعد الاجتماعي سواء فى أماكن الإقامة أو النقل أو فرض التأمين الطبي على المسافرين، وزيادة سعر تذاكر الطيران والخدمات، يؤدي إلى ارتفاع أسعار البرامج.

وأشار إلى أن ضوابط العمرة التى أصدرتها السعودية مؤخرا سترفع من أسعار البرامج هذا العام خاصة مع اشتراطها سكن فردين فقط بالغرفة الفندقية، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر الطيران.

وكان ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، كشف في تصريح سابق لمصراوي، أن قرار تشغيل رحلات العمرة من مصر، إلى الأراضي المقدسة، مرهون بإعلان المملكة العربية السعودية لقواعد وضوابط العمرة، وأعداد المعتمرين لكل دولة، بجانب الدول التي تسمح لها بالسفر لأداء المناسك، بالإضافة إلى فتح الطيران بين مصر والسعودية، متوقعا ارتفاع أسعار العمرة عن 20 ألف جنيه بسبب الشروط الجديدة التي اعتمدتها السعودية.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أصدرت الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، منوهة بأن تحديد الدول التى سيتم استقبال المعتمرين منها وأعدادهم سيتم حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة والتي يتم تحديثها بشكل دوري.

واشترطت استكمال تلقي الجرعات للقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، للراغبين في أداء مناسك العمرة، وإرفاق شهادة التحصين المصدق عليها من الجهات الرسمية فى بلاد المعتمر.

وحددت الضوابط والاشتراطات الخاصة بسكن المعتمرين في فنادق المملكة، بحيث لا يزيد عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف بين الأسرّة، وتخصيص 10% من الغرف لعزل أي حالة اشتباه مباشرة.

اقرأ أيضا: استعدادا لبدء العمرة.. غرفة السياحة تطلق حملة لحث المواطنين على التطعيم ضد كورونا