وكيل الأزهر يبحث مع مفتي إندونيسيا التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مؤسسة الأزهر ودولة إندونيسيا وخاصة في مجال التعليم.

وأوضح وكيل الأزهر خلال استقباله اليوم الأربعاء بمقر المشيخة، الدكتور مفتاح الأخيار، مفتي دولة إندونيسيا، رئيس مجلس علماء المسلمين بإندونيسيا، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر واندونيسيا في مجالات التعليم والدعوة، أن طلاب إندونيسيا يمثلون العدد الأكبر للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر، ويمثلون بلادهم خير تمثيل خلقا وعلما، ويحققون نجاحات ملحوظة في أغلب الكليات والمعاهد التي يدرسون بها.

وأكد وكيل الأزهر أن الأزهر حريص على تعميق العلاقات مع الشعب الإندونيسي، ويرحب بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الإندونيسيين، موضحًا أن الأزهر يوليهم باهتمام ورعاية خاصة، حيث يقدم أكثر من مائة وستين منحة سنويًا لطلاب إندونيسيا، لينهلوا من علومه ومنهجه الوسطي المعتدل، وليعودوا إلى بلادهم سفراء للأزهر ينشرون وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة.

وأشار إلى أن الأزهر يفتح ذراعيه لأئمة إندونيسيا من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ التي تعمل على ثقل مهارات الأئمة والوعاظ من خلال أحدث الوسائل العلمية على يد نخبة من كبار علماء الأزهر، لتمكنهم من مجابهة الأفكار المتشددة، ومناقشة القضايا الفكرية المعاصرة بفكر مستنير.

من جانبه عبر الدكتور مفتاح الأخيار، عن شكره وتقديره للأزهر على رعايته للطلاب الإندونيسيين، مؤكدا أن الأزهر هو المرجعية وقبلة العلم للعالم أجمع وهو المنبع الصافي للعلوم الدينية، وله مكانة كبيرة في نفوس الشعب الإندونيسي، من خلال منهجه الوسطي وفكره المستنير الذي يعمل على مجابهة الغلو والتطرف في المجتمعات، ونشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف.