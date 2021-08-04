البابا تواضروس يهنئ الأقباط ببدء صوم السيدة العذراء.. ويوجه رسالة بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أقباط مصر بمناسبة صوم السيدة العذراء.

وقال البابا خلال اجتماعه الأسبوعي مساء اليوم: "أهنئكم ببدء صوم السيدة العذراء مريم، ذلك الصوم الذي نحبه كثيراً، ويمتد لمدة ١٥ يوما، حيث نتبارى في نسكياته."

وأضاف البابا: "في بعض الناس التي تزيد أسبوعا على الصوم، وبعض الناس لا تأكل أمورا مطبوخة إطلاقا، اكن نحن نثق في شفاعة أمنا العذراء مريم ونضعها مثالا أمامنا، ومثلما نعيش صومها بهذه الطريقة، كذلك لدينا شهركيهك نخصصه للتأمل في حياة أمنا العذراء ".

وتابع البابا: "لكن أحب أن ألفت نظركم إن موضوع انتشار الوباء كورونا بستلزم منا الحرص الواجب سواء بالتباعد داخل الكنيسة في الأماكن المغلقة، وناخد بالنا من الواجبات الصحية المطلوبة، ولا جاعي للتكدش للناس، فكلما كان هناك فرصة للأماكن المفتوحة مثل استغلال حوش الكنيسة، حتى نحافظ على حياتنا وصحتنا ونبعد عن العدوى ونهتم بمثل هذه الأمور".

واختتم البابا: كل هذا مهم جدا بجانب اللقاح الذي يعد مهما جدا لحياتنا ولمقاومة هذا الوباء.