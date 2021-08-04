"تنظيم الكهرباء" يوضح المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها لاختيار "المشترك"، مشددًا على أن هناك بعض المعايير و المواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي يجب الالتزام بها لضمان الحفاظ على السلامة العامة و آمان المستهلك.

وفيما يلى يستعرض الخليج 365 أبرز النقاط التي يجب اتخاذها في الاعتبار:-

- الابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر الغير مطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

- ضرورة وجود زر حماية عمومي للحماية من زيادة الأحمال يفصل إتوماتيكيًا.

- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود عوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

- أن يكون الجسم الخارجي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- التأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- التحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

-التأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).