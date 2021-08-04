شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الإعجاز الربانى فى القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت الوزارة أسماء الفائزن في المسابقة على النحو التالى:1. علياء قرنى جابر أبو حامد - بنى سويف - طالبة - 3000 جنيه
2. ميسا جابر عبده - المنوفية - واعظة بالأوقاف - 2000 جنيه
3. محمد حسن عبدالعظيم حسن - القاهرة - إمام وخطيب بالأوقاف - 1500 جنيه
4. نصر محمد عبد الموجود محمد - القاهرة - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
5. صبرى محمد عبده محمد - الشرقية - مفتش متابعة بالأوقاف - 1000 جنيه
6. أسامة شعبان عبدالصبور - قنا - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
7. بهيرة محمد بدر الدين خير الله - الإسكندرية - واعظة بالأوقاف - 1000 جنيه
8. صفاء محمد فؤاد محمد - المنوفية - صيدلانية - 1000 جنيه
9. أحمد عبد الراضى محمد أحمد - أسوان - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
10. منال عبدالمجيد المسلاوى - الجيزة - واعظة بالأوقاف - 1000 جنيه
11. محمود حسن محمود حسن - أسيوط - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
12. محمد موسى واصف حسين - الغربية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
13. السيد سلامة سلامة شاهين - الإسكندرية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
14. أحمد محمد أحمدمحمد - أسوان - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
15. أحمد يونس أحمد غبدالغنى - القاهرة - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
16. كاميليا محمد كامل إسماعيل - الجيزة - واعظة بالأوقاف - 1000 جنيه
17. ناصر سلامة حامد محمود - المنوفية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
18. محمد مجدى غنيم عوض - القليوبية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
19. على محمد متولى عمارة - المنوفية - إمام وخطيب بالأوقاف - 1000 جنيه
20. محمد على أبو الوفاء جاد الرب - الأقصر - رئيس قسم المساجد - 1000 جنيه