شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم بالدبلوم والماجستير الأكاديمى فى الحوكمة ومكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع كلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن فتح طلبات باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد للعام الجامعي 2021 - 2022.

وانطلق أمس 3 أغسطس تلقى طلبات التقديم عن فتح طلبات باب التقديم للالتحاق بالدبلوم والماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد للعام الجامعي 2021 - 2022 ، على ان يستمر تلقى الطلبات حتى 17 أغسطس الجارى.

ويمكن الاطلاع علي الشروط العامة للقيد والتقديم بالبرنامج من خلال الرابط التالى: http://www.feps.edu.eg/arr/students/pgnews/62.html