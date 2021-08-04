تدريب طلاب جامعة العريش على سفن الأبحاث العلمية التابعة لعلوم البحار والمصايد

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القاهرة - سامية سيد - بدأ تفعيل برنامج التدريب لطلاب جامعة العريش على سفينة الأبحاث العلمية "اليرموك"، وذلك من خلال التدريب على العلوم البحرية والبيئية ونظم الصيد المختلفة، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع فى أبريل الماضى بين المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، وجامعة العريش، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ بهدف تلبية متطلبات تدريب الطلاب على السفن البحثية التابعة للمعهد (اليرموك وسلسبيل).

وأكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد على أن تدريب الطلاب تم من خلال منظومة متكاملة؛ لخدمة طلاب جامعة العريش والمساهمة فى رفع الكفاءة العلمية لطلاب الجامعة، مشيراً إلى أنه تم تدريب الطلاب على أنسب طرق الصيد البحرى ونظم الصيد المختلفة طبقًا لخصائص القاع، ونظم الملاحة البحرية، بالإضافة إلى التعرف على الأجهزة البحرية على سفينة الأبحاث (اليرموك) التابعة للمعهد.

يذكر أنه تم تدريب طلاب برنامج تكنولوجيا المصايد البحرية بكلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش على ظهر السفينة خلال الرحلة البحرية برئاسة الدكتور وليد الصاوى رئيس الفريق العلمى من قبل المعهد، وذلك تحت إشراف الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والدكتور أشرف الدكر نائب رئيس جامعة العريش، والدكتور أحمد النمر مدير فرع المعهد بالإسكندرية ورئيس لجنة السفن البحثية، والدكتور محمد أبو طالب رئيس شعبة المصايد بالمعهد.