شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة طريق مصرية لإنقاذ لبنان.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يشارك فى المؤتمر الدولى الثالث لدعم الشعب اللبنانى عبر الفيديو كونفرانس.. ويحدد خارطة طريق مصرية لإنقاذ لبنان.. السيسى يدعو كل الأطراف إلى النأى بلبنان عن الصراعات والتركيز على تقوية مؤسسات الدولة.

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ـ الرئيس يشارك فى المؤتمر الدولى الثالث لدعم الشعب اللبنانى عبر الفيديو كونفرانس.. ويحدد خارطة طريق مصرية لإنقاذ لبنان.. السيسى يدعو كل الأطراف إلى النأى بلبنان عن الصراعات والتركيز على تقوية مؤسسات الدولة

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