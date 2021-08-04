شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى المجموعة الثالثة من الأئمة المرشحين لبرنامج الإمام المفكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف المجموعة الثالثة من المرشحين للبرنامج التدريبي المتميز "الإمام المفكر".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنها تهدف من خلال هذا البرنامج إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء، أن اختيار المرشحين لهذا البرنامج يأتي بعد مراحل متعددة من الاختبارات والمقابلات وتقييم المستوى الدعوى والثقافى والفكرى لدى الإمام المرشح للالتحاق بهذا البرنامج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقى بالأئمة إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير.